Santander Aktie
Marktkap. 148,65 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10,10 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der starken Kursentwicklung der Aktie seien die Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende Februar hoch, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie gehe davon aus, dass der Ausblick für die Eigenkapitalrendite (RoTE) für 2028 und für den Gewinn je Aktie für 2028 über den Konsensschätzungen liegen dürften./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Overweight
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,22 €
|Abst. Kursziel*:
10,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
10,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
