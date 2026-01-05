DAX 25.154 +0,1%ESt50 5.957 +0,9%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.644 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,27 -0,7%Gold 4.474 -0,1%
Santander Aktie

Santander Aktien-Sparplan
10,25 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
9,53 CHF +0,02 CHF +0,25 %
BRX
Marktkap. 148,65 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Barclays Capital

11:56 Uhr
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,25 EUR 0,00 EUR 0,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10,10 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der starken Kursentwicklung der Aktie seien die Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende Februar hoch, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie gehe davon aus, dass der Ausblick für die Eigenkapitalrendite (RoTE) für 2028 und für den Gewinn je Aktie für 2028 über den Konsensschätzungen liegen dürften./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,22 €		 Abst. Kursziel*:
10,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:56 Santander Overweight Barclays Capital
08.01.26 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
18.12.25 Santander Halten DZ BANK
05.12.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

