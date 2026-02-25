Barclays Capital

AUTO1 Overweight

12:46 Uhr

AUTO1

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 38,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grundsätzlich habe sich an der Anlagestory nichts geändert, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Der Einstieg sei nun lediglich deutlich günstiger geworden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

