Entwarnung

AUTO1-Aktie nach Kurseinbruch erneut tiefer: Analysten sehen KI-Sorgen als überzogen an

13.02.26 09:36 Uhr
Kurssturz bei AUTO1-Aktie geht weiter: Sind die KI-Ängste völlig übertrieben? | finanzen.net

Die Aktien von AUTO1 stehen nach ihrem Kurseinbruch um gut ein Drittel im Februar auch am Freitag im Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
18,60 EUR -0,81 EUR -4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit Marcus Diebel von JPMorgan versuchte ein weiterer Analyst, die KI-Sorgen der Anleger zu zerstreuen. Zudem seien die Aktien zuletzt auch in den Abwärtsstrudel von Auto-Baskets geraten, so der Experte.

Die Bären gingen von möglicherweise sinkenden Neuwagenpreisen aus, was auch die Ergebnisse von AUTO1 drücken könnte. Hier sieht Diebel - wie beim ungünstigen Wetter für Autokäufe - eher eine temporäre Belastung. Und gegen KI-Konkurrenz schirme AUTO1 schon die reale Größe ab. Immerhin bewege man 800.000 Autos jährlich und bereite 100.000 Fahrzeuge selbst auf.

Am Montag hatte bereits Analyst James Tate von Goldman Sachs zu beruhigen versucht. Er sieht in KI-Konkurrenz und möglicherweise auch Amazon Autos eher ein Problem für Betreiber von reinen Verkaufsportalen. AUTO1 mache sein Kerngeschäft mit Händlern, verfüge über einen eigenen Fahrzeugbestand und ein Logistiknetzwerk.

Die Aktie von AUTO1 verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,51 Prozent auf 18,92 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
08:01AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
