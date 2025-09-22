AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,22 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Branche bleibe schwierig, der Autohändler verzeichne aber weiter Marktanteilsgewinne, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag. Die Jahresziele seien durch das jüngste Geschäft untermauert./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Hold
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,76 €
|Abst. Kursziel*:
-9,60%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
28,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,78%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|11:11
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
