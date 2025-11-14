AUTO1 Aktie
Marktkap. 5,65 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross rechnet auch 2026 mit positiven Überraschungen bei den Absatzzahlen. Die Diskussionen über den operativen Hebel des Autohändlers dürften zwar anhalten, schrieb er am Sonntag nach Investorenveranstaltungen am Standort Madrid. Ross glaubt allerdings an das Management und sieht mittelfristig immenses Kurspotenzial. Auto1 bleibe eine der Top-Ideen für 2026 aus dem europäischen Internetbereich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,32 €
|Abst. Kursziel*:
24,52%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,63%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|13:11
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|13:11
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|13:11
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)