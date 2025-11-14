DAX 23.705 -0,7%ESt50 5.644 -0,9%MSCI World 4.336 -0,2%Top 10 Crypto 12,87 +1,9%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 81.804 +0,6%Euro 1,1595 -0,2%Öl 64,64 +0,5%Gold 4.072 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Optimistische Analystenstimmen: Siemens Energy-Aktie klettert auf Rekordhoch Optimistische Analystenstimmen: Siemens Energy-Aktie klettert auf Rekordhoch
Formycon-Aktie klettert: Arbeit an Biosimilar für Dupixent von Sanofi Formycon-Aktie klettert: Arbeit an Biosimilar für Dupixent von Sanofi
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
25,72 EUR +0,04 EUR +0,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,65 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

Barclays Capital

AUTO1 Overweight

13:11 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
25,72 EUR 0,04 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross rechnet auch 2026 mit positiven Überraschungen bei den Absatzzahlen. Die Diskussionen über den operativen Hebel des Autohändlers dürften zwar anhalten, schrieb er am Sonntag nach Investorenveranstaltungen am Standort Madrid. Ross glaubt allerdings an das Management und sieht mittelfristig immenses Kurspotenzial. Auto1 bleibe eine der Top-Ideen für 2026 aus dem europäischen Internetbereich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,32 €		 Abst. Kursziel*:
24,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,63%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

13:11 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich
finanzen.net MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende freundlich
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien.
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Acquisition of 88,377 shares in AUTO1 Group SE through the exercise of 88,408 virtual share options from the Long-Term Incentive Plan 2023
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group reports record units sold in Q3, accelerating growth across the business
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group appoints Christian Wallentin as Chief Financial Officer
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group expands European used car production footprint to meet growing customer demand
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen