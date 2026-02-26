KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,29 Mrd. EURKGV 39,00
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich verbessert, schrieb Philippe Lorrain am Freitag im Nachgang der Geschäftszahlen. Kion sei ein attraktives Investment für den Intralogistik-Megatrend./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
58,25 €
|Abst. Kursziel*:
21,89%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
57,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,26%
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|11:11
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
