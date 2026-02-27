DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.363 +0,3%Euro1,1798 ±-0,0%Öl71,22 +0,4%Gold5.186 +0,1%
Heute im Fokus

DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix legt kein höheres Angebot für Warner vor -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel

aktualisiert 27.02.26 08:15 Uhr

OpenAI-Rivale Anthropic im Clinch mit dem Pentagon. Bayer mit Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie. SoundHound übertrifft die Erwartungen. Saint-Gobain bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche. AlzChem bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück. Holcim mit Gewinneinbruch wegen Verkauf von Nigeria-Geschäft.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Auftakt am Freitag seine Vortagesgewinne behaupten.

Der DAX hatten den Donnerstagshandel 0,45 Prozent fester bei 25.289,02 Punkten beendet.
Der TecDAX fiel am späten Nachmittag jedoch zurück an seinen Vortagesschlusskurs. Sein Schlussstand: 3.753,83 Punkte (+0,13 Prozent).

Der deutsche Leitindex DAX steuert am Freitag auf einen stabilen Handelsauftakt zu. Damit dürfte das Börsenbarometer seine jüngsten Gewinne verteidigen und sich weiterhin deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten behaupten, die zu Beginn der Woche kurzzeitig unterschritten worden war. Auf Wochensicht zeichnet sich damit eine leicht positive Bilanz ab. Vor dem Wochenende richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf die anstehenden deutschen Inflationsdaten sowie auf die Quartalszahlen des Chemiekonzerns BASF.

Delivery Hero-Aktie deutlich tiefer trotz erreichtem Profitabilitätsziel - Resilienz trotz Wettbewerbsdruck
News-Ticker

