DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix legt kein höheres Angebot für Warner vor -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Auftakt am Freitag seine Vortagesgewinne behaupten. Der DAX hatten den Donnerstagshandel 0,45 Prozent fester bei 25.289,02 Punkten beendet.

Der TecDAX fiel am späten Nachmittag jedoch zurück an seinen Vortagesschlusskurs. Sein Schlussstand: 3.753,83 Punkte (+0,13 Prozent). Der deutsche Leitindex DAX steuert am Freitag auf einen stabilen Handelsauftakt zu. Damit dürfte das Börsenbarometer seine jüngsten Gewinne verteidigen und sich weiterhin deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten behaupten, die zu Beginn der Woche kurzzeitig unterschritten worden war. Auf Wochensicht zeichnet sich damit eine leicht positive Bilanz ab. Vor dem Wochenende richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf die anstehenden deutschen Inflationsdaten sowie auf die Quartalszahlen des Chemiekonzerns BASF. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen drehten am Donnerstag im Handelsverlauf knapp ins Minus. Der EURO STOXX 50 startete minimal tiefer und legte im Verlauf zunächst leicht zu - bei 6.199,78 Zählern wurde sogar ein neuer Rekord erreicht. Dann drehte er jedoch knapp in die Verlustzone, wo er den Handel 0,18 Prozent leichter bei 6.161,96 Punkten beendete. Obwohl die mit enormer Spannung erwarteten Quartalszahlen und der Ausblick des Chip-Giganten NVIDIA die Analystenschätzungen übertrafen, blieb die erhoffte euphorische Reaktion aus, da der Bericht offenbar nicht als der ersehnte Impulsgeber für eine neue Marktrally fungieren konnte. Deutliche Kursbewegungen gab es auch beim SAP-Wettbewerber Salesforce. Trotz solider Quartalsergebnisse hat der Ausblick des Konzerns die Erwartungen enttäuscht. CEO Marc Benioff zeigte sich in einer anschließenden Telefonkonferenz jedoch kämpferisch. Angesichts der jüngsten Verkaufswelle im Sektor betonte er: "Dies ist nicht unsere erste SaaS-Apokalypse." Benioff stellte klar, dass er sich von der aktuellen Marktskepsis gegenüber Softwareunternehmen nicht beirren lasse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Donnerstag uneinheitlich. Der Dow Jones pendelte bei geringen Ausschlägen zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, schlussendlich verzeichnete der US-Leitindex ein Plus von 0,04 Prozent und ging bei 49.499,51 Punkten aus dem Handel.

Deutlicher abwärts ging es unterdessen bei US-Techtiteln: Der NASDAQ Composite gab rutschte 1,18 Prozent ab und schloss bei 22.878,38 Zählern. Trotz überzeugender Quartalsergebnisse des KI-Vorzeigekonzerns NVIDIA zeigte sich die Tech-Börse am Donnerstag mit schwächerer Tendenz. Die Investoren agierten weiterhin zurückhaltend, hieß es laut Experten. Schließlich seien die führenden Aktienmärkte weltweit - beflügelt vom Boom rund um Künstliche Intelligenz - zuvor von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt, ehe Bedenken hinsichtlich möglicher disruptiver Auswirkungen der KI die Rally gebremst hatten. Es genüge inzwischen nicht mehr, die Erwartungen zu übertreffen, so Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management laut dpa-AFX. Der KI-Zyklus sei bereits so weit vorangeschritten, dass sich Investoren zunehmend fragten, wie lange das Tempo noch aufrechterhalten werden könne. Zudem sorgten nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten anhaltende Zollunsicherheiten für Verunsicherung, nachdem US-Präsident Donald Trump umgehend alternative Schritte angekündigt hatte. Auch der Ausgang der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran bleibt offen. Im Extremfall könnte sogar ein militärisches Eingreifen der Vereinigten Staaten drohen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken