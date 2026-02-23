DAX25.337 +0,2%Est506.160 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +0,5%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.024 -0,3%Euro1,1799 ±0,0%Öl71,95 +1,5%Gold5.180 ±-0,0%
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Bayer-Aktie etwas fester nach Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie
Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten
Divergierendes Wachstum

Lindt & Sprüngli-Aktie fällt: Berenberg senkt Aktie auf "Sell"

27.02.26 11:18 Uhr
Berenberg setzt Lindt & Sprüngli auf "Sell" - Aktie fällt | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat Lindt & Sprüngli von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1144.90 auf 108.770 Franken gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
125.800,00 CHF -2.800,00 CHF -2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert.

Die Aktie von Lindt & Sprüngli verliert an der SIX zeitweise 2,18 Prozent auf 125.800 CHF.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

