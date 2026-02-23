Lindt & Sprüngli-Aktie fällt: Berenberg senkt Aktie auf "Sell"
Die Privatbank Berenberg hat Lindt & Sprüngli von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1144.90 auf 108.770 Franken gesenkt.
Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert.
Die Aktie von Lindt & Sprüngli verliert an der SIX zeitweise 2,18 Prozent auf 125.800 CHF.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
