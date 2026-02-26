DAX25.337 +0,2%Est506.160 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +0,7%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.024 -0,3%Euro1,1799 ±0,0%Öl71,95 +1,5%Gold5.180 ±-0,0%
Ex-Dividende-Tag

Siemens Energy-Aktie trotz Dividendenabschlag höher: Erste Gewinnausschüttung seit 2022

27.02.26 11:16 Uhr
Siemens Energy-Aktie legt zu: Dividendenabschlag verpufft - Erste Dividende seit mehreren Jahren

Bei der gestrigen Hauptversammlung von Siemens Energy stimmten die Anteilseigner mit überwältigender Mehrheit für die Auszahlung einer Dividende. Es ist die erste seit mehreren Jahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
167,55 EUR 2,70 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Siemens Energy zahlt erste Dividende seit 2022
• Anleger erhalten 0,70 Euro pro Aktie
• Handel der Siemens Energy-Aktie am heutigen Freitag Ex-Dividende

Aktionäre von Siemens Energy werden wieder an der Gewinnentwicklung des Energiekonzerns beteiligt. So wurde auf der gestrigen Hauptversammlung beschlossen, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025, das mit einem Nettoergebnis von rund 1,685 Milliarden Euro endete, eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie auszuzahlen. Damit gibt der Energietechnikkonzern nach mehrjähriger Dividendenpause erstmals seit dem Jahr 2022 wieder Geld an seine Anleger zurück - ein Signal, das einen Meilenstein in der Ertragsentwicklung des Unternehmens darstellt. Der Dividendenvorschlag wurde dabei mit 99,99 Prozent der Stimmen angenommen.

Nach Jahren intensiver Sanierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere im Zuge der Herausforderungen mit der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa, signalisiert die Rückkehr zur Dividende eine stabilere Ertragsbasis und eine spürbare Verbesserung der Unternehmenslage. Zwar bleiben strategische Diskussionen über künftige Ausrichtungen bestehen - etwa um die Zukunft von Siemens Gamesa - doch die Dividendenausschüttung setzt nun ein wichtiges öffentliches Zeichen.

Siemens Energy-Aktie im heutigen Freitagshandel Ex-Dividende

Nach dem gestrigen Dividendenbeschluss wird die Siemens Energy-Aktie am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Um dividendenberechtigt zu sein, mussten Anleger das Papier spätestens zum Handelsschluss des gestrigen HV-Tages in ihrem Depot haben. Anleger, die den Anteilsschein erst heute kaufen, haben daher keinen Anspruch mehr auf die aktuelle Dividendenzahlung. Dies führt technisch bedingt zu einem Kursabschlag in Höhe der Bruttodividende, so dass die Dividendenausschüttung nicht mehr im Aktienkurs enthalten ist. Die tatsächliche Gutschrift der Dividende auf den Konten der Aktionäre erfolgt allerdings erst am 3. März 2026.

Obwohl im Kurs der Siemens Energy-Aktie heute also der Dividendenabschlag in Höhe von 0,70 Euro enthalten ist, zeigt sie sich im XETRA-Handel höher und legt zeitweise um 2,50 Prozent auf 168,25 Euro zu.

Redaktion finanzen.net

