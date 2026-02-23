DAX25.077 +0,4%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1785 +0,1%Öl71,15 -0,1%Gold5.174 +0,6%
Rekordjagd

Siemens Energy-Aktie vor Hauptversammlung mit neuem Rekord - Kooperation mit 6K Additive

25.02.26 10:40 Uhr
Rekordjagd vor Hauptversammlung: Siemens Energy-Aktie markiert neues Allzeithoch

Die Aktie von Siemens Energy hat im Vorfeld der anstehenden Hauptversammlung ein neues Rekordhoch erreicht und setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort.

Siemens Energy AG
169,75 EUR 4,75 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
• Erreichen eines neuen Rekordstandes im XETRA-Handel am Vortag der Hauptversammlung
• Strategische Partnerschaft mit 6K Additive zur Wiederverwertung von Nickel-Superlegierungen
• Analystenziele werden durch die dynamische Kursentwicklung bereits deutlich übertroffen

Kurssprung auf Rekordniveau: Siemens Energy im Aufwind

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy knüpft an seine Erfolgsserie an und hat im XETRA-Handel ein neues Allzeithoch markiert. In der Spitze kletterte der Anteilsschein bis auf 170,60 Euro und unterstrich damit die aktuelle Stärke des DAX-Wertes. Marktbeobachter werten diesen Ausbruch als klares Signal für das Vertrauen der Investoren in die langfristige Sanierungsstrategie und die Marktpositionierung des Unternehmens. Die Aktie notierte zuletzt bei 169,70 Euro, was einem Plus von 2,23 Prozent entspricht.

Nachhaltigkeit im Fokus: Kooperation mit 6K Additive

Flankiert wird die positive Kursentwicklung durch operative Fortschritte in der Materialeffizienz. Wie das Unternehmen bekannt gab, hat Siemens Energy eine langfristige Liefervereinbarung mit dem australischen Spezialisten 6K Additive unterzeichnet. Im Rahmen dieser Kooperation wird Siemens Energy verbrauchte Nickellegierungspulver aus seinen Additive-Manufacturing-Anlagen an 6K Additive liefern. Dort werden die Materialien mittels des proprietären UniMelt-Mikrowellenplasma-Systems zu hochwertigen, druckbereiten Metallpulvern aufbereitet. Steve Sarcander, Head of Finance, Additive Manufacturing bei Siemens Energy, betonte in der 6k Additive-Mitteilung: "Durch die Zuführung unseres Revert-Materials in den Produktionsprozess von 6K Additive unterstützen wir zirkuläre Materialflüsse und tragen zur Reduzierung von Abfällen und Emissionen bei."

Signifikante CO2-Einsparungen durch Kreislaufwirtschaft

Die industrielle Bedeutung dieser Partnerschaft zeigt sich insbesondere in der ökologischen Bilanz. Laut einer aktuellen Lebenszyklusanalyse kann das Verfahren von 6K Additive den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung von Nickel-Basis-Legierungen um mehr als 90 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden senken. Bisher wurden bereits knapp 20 Tonnen Nickel-Superlegierungspulver von Siemens Energy erfolgreich in den Kreislauf zurückgeführt. Frank Roberts, CEO von 6K Additive, adressierte die Zusammenarbeit direkt an die Industrie und erklärte: "Siemens Energy ist ein starkes Beispiel für einen Industriepartner, der sich für die Förderung der Kreislaufwirtschaft einsetzt." Die Nutzung hochwertiger Ausgangsstoffe ermöglicht die Produktion von Premium-Pulvern, die den steigenden Bedarf an nachhaltigen Materialien in der additiven Fertigung decken.

Analystenprognosen und Ausblick auf die Hauptversammlung

Mit dem aktuellen Kursniveau von über 170 Euro hat die Aktie die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten bereits hinter sich gelassen. Daten von TipRanks zufolge lag das mittlere Kursziel von 13 befragten Experten zuletzt bei 161,16 Euro, wobei elf Analysten zum Kauf rieten und zwei ein "Hold"-Rating vergaben. Am morgigen Tag richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die anstehende Hauptversammlung. Es wird erwartet, dass der Vorstand detaillierte Einblicke in die Fortschritte der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie in die weitere Prognose für das laufende Geschäftsjahr gibt. Sollte das Management die hohen Erwartungen bestätigen, könnte der aktuelle Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke weiter gefestigt werden.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
