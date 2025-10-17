DAX 24.224 +1,7%ESt50 5.673 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.950 +1,2%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,59 -1,2%Gold 4.325 +1,8%
Marktkap. 86,5 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
101,95 EUR 0,75 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Mit Blick auf die Berichtssaison fragten Investoren häufig: Wenn die Unternehmen so ähnlich seien, sollte die Bewertung von Siemens Energy dann nicht an die 50 Prozent höhere Bewertung von GE Vernova angepasst werden, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Green erklärt in der Studie die Gründe, warum dies ihm zufolge nicht der Fall sei und er die Bewertung des deutschen Energietechnikkonzerns zudem weiterhin für zu hoch hält./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 12:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
103,00 €		 Abst. Kursziel*:
-64,08%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
101,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-63,71%
Analyst Name:
Nicholas Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

15:16 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
15.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

