Bayer Aktie
Marktkap. 45,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erhöhung der Rückstellungen auf insgesamt 11,8 Milliarden Euro dürfte sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Sie umfasse ein deutlich umfangreicheres Spektrum der Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters als gedacht. Ein Kernpunkt bleibe aber die noch ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, und die Frage, was passiert, wenn sie nicht zugunsten von Bayer ausfällt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
