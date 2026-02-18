DAX 25.058 -0,9%ESt50 6.061 -0,7%MSCI World 4.538 -0,1%Top 10 Crypto 8,6395 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,25 +1,3%Gold 4.990 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
Börse am Donnerstag: DAX mit negativen Vorzeichen - Rücksetzer nach kräftigem Anstieg Börse am Donnerstag: DAX mit negativen Vorzeichen - Rücksetzer nach kräftigem Anstieg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
45,53 EUR +0,18 EUR +0,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,45 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Overweight

08:01 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
45,53 EUR 0,18 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King bezeichnete den Glyphosat-Vergleich in den USA in seinem Resümee vom Donnerstag als kleinen Schritt nach vorn für die Leverkusener. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass die Belastung durch die Rechtsstreitigkeiten durch den Unkrautvernichter im Jahr 2026 abgehakt werden könnte. Zunächst hänge aber alles von einer ohnehin anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts ab. Bevor sie zugunsten von Bayer falle, seien die konkreten Fortschritte eher gering./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,65 €		 Abst. Kursziel*:
9,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:01 Bayer Overweight Barclays Capital
18.02.26 Bayer Verkaufen DZ BANK
18.02.26 Bayer Neutral UBS AG
18.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Befreiungsschlag? Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - erneute Verluste: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - erneute Verluste: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Minus
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag im Minusbereich
finanzen.net Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie
dpa-afx Bayer-Aktie kräftig im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen
WH SelfInvest Nach +80% Rally: Hat die Bayer Aktie jetzt noch Potenzial? News & Chartcheck
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain
Benzinga Trump Invokes Defense Act For Monsanto Chemicals: Bayer, Agribusiness ETFs In Focus On New Critical Mineral Status For Phosphorus
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
Zacks Bayer (BAYRY) Surges 6.0%: Is This an Indication of Further Gains?
FOX Business Bayer proposes $7.25B plan to settle Roundup cancer lawsuits
Benzinga German Pharma Giant Bayer Proposes $7.25 Billion Settlement Over Monsanto&#39;s Roundup Cancer Claims In US
MarketWatch Bayer shares make this surprising move after $7.25 billion Roundup settlement accord
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
New York Times Bayer Agrees to Pay $7.25 Billion to Settle Roundup Lawsuits
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen