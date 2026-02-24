DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1740 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.051 +1,2%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,19 +0,0%Gold 5.186 +0,8%
MTU Aero Engines Aktie

Marktkap. 21,38 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

08:01 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
374,60 EUR 2,50 EUR 0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 446 auf 437 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. MTU sei die einzige europäische Luftfahrtaktie mit einem großen Problem, dem GTF-Triebwerk, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sei die Marktstimmung mit Blick auf den Triebwerkhersteller schwach und jeder Fehltritt des Unternehmens werde bestraft. Diesmal sei es der deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
437,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
372,90 €		 Abst. Kursziel*:
17,19%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
374,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,66%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
425,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
24.02.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Dividende steigt MTU-Aktie dennoch tiefer: Solide 2025-Zahlen - weiteres Wachstum angekündigt MTU-Aktie dennoch tiefer: Solide 2025-Zahlen - weiteres Wachstum angekündigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch
BNP Paribas Airbus, MTU, Novo Nordisk, Newmont, Nestlé, Gold - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag massiv unter Druck
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX nachmittags steigen
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
