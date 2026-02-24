MTU Aero Engines Aktie
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 446 auf 437 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. MTU sei die einzige europäische Luftfahrtaktie mit einem großen Problem, dem GTF-Triebwerk, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sei die Marktstimmung mit Blick auf den Triebwerkhersteller schwach und jeder Fehltritt des Unternehmens werde bestraft. Diesmal sei es der deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:32 / UTC
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
437,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
372,90 €
|Abst. Kursziel*:
17,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
374,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,66%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
425,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
