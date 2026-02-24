Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 446 auf 437 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. MTU sei die einzige europäische Luftfahrtaktie mit einem großen Problem, dem GTF-Triebwerk, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sei die Marktstimmung mit Blick auf den Triebwerkhersteller schwach und jeder Fehltritt des Unternehmens werde bestraft. Diesmal sei es der deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines