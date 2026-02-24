MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 21,38 Mrd. EURKGV 18,80
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für MTU nach Zahlen für 2025 von 450 auf 445 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Insgesamt habe der Triebwerkhersteller 2025 mit hohem Wachstum fu?r Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) trotz eines schwächelnden US-Dollars den Konsens übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch in seinem Resümee./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
378,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
379,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
427,10 €
|11:56
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|09:46
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
