MTU Aero Engines Aktie

289,30 EUR +6,40 EUR +2,26 %
Marktkap. 15,46 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

MTU Aero Engines Sector Perform

MTU Aero Engines AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Mark Fielding am Donnerstagmorgen. Einem etwas schwächeren Wachstum hätten stärkere Margen gegenüber gestanden. Das Highlight des ersten Quartals sei der starke Free Cashflow./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sector Perform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
287,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,96%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
289,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,17%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

12:01 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:51 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
10:51 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
10:41 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
