MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 15,46 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Mark Fielding am Donnerstagmorgen. Einem etwas schwächeren Wachstum hätten stärkere Margen gegenüber gestanden. Das Highlight des ersten Quartals sei der starke Free Cashflow./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sector Perform
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
287,50 €
|Abst. Kursziel*:
26,96%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
289,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,17%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|12:01
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:41
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
