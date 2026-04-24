MTU Aero Engines Aktie

291,60 EUR -2,80 EUR -0,95 %
Marktkap. 15,72 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

10:21 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
MTU Aero Engines AG
291,60 EUR -2,80 EUR -0,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 421 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. MTU habe noch andere Probleme zu lösen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
291,90 €		 Abst. Kursziel*:
19,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
291,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,03%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
390,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

10:21 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
24.04.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
22.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

