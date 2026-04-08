MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 17,65 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 430 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Equal Weight
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
415,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
319,40 €
|Abst. Kursziel*:
29,93%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
320,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,61%
|
Analyst Name:
Milene Kerner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
413,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
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|UBS AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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