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Marktkap. 17,65 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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Barclays Capital

MTU Aero Engines Equal Weight

14:01 Uhr
MTU Aero Engines Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 430 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Equal Weight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
415,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
319,40 €		 Abst. Kursziel*:
29,93%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
320,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,61%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
413,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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31.03.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
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