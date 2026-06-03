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Volvo (B) Aktie

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29,61 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
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Marktkap. 61,25 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
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Volvo AB (B) Sector Perform

10:31 Uhr
Volvo AB (B) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,61 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
29,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,71 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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