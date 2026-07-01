Volvo (B) Aktie
Marktkap. 62,31 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers hätten die Konsensschätzungen etwas übertroffen, schrieb Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dies deute auf eine weitere Margenverbesserung im Jahresverlauf und zunehmende Auslieferungen hin./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
360,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
341,30 SEK
|Abst. Kursziel*:
5,48%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,75 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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