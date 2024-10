Dog Mode

Die Sicherheit von Haustieren, insbesondere Hunden, im Auto ist ein wichtiges Thema, das durch die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen und deren innovative Funktionen in den Fokus gerückt ist. Eine dieser Funktionen, der "Dog Mode", soll es Hundebesitzern ermöglichen, ihr Haustier sicher im Auto zu lassen, ohne dass es Überhitzungsgefahren ausgesetzt ist. Der ADAC hat kürzlich diese Funktion getestet, um zu prüfen, wie sicher und verlässlich der Modus ist.

Was ist der Hundemodus in Elektroautos?

Der Hundemodus, auch als "Dog Mode" bekannt, ist eine spezielle Funktion, die von einigen Herstellern von Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Am prominentesten hat Tesla diese Funktion eingeführt, die es dem Fahrer erlaubt, das Fahrzeug bei abgestelltem Motor klimatisieren zu lassen. Dies verhindert, dass die Temperaturen im Auto, vor allem an heißen Tagen, gefährlich ansteigen und das Tier einer potenziellen Überhitzung ausgesetzt wird. Auf dem Bildschirm im Auto wird außerdem eine Nachricht angezeigt, die vorbeigehende Passanten informiert, dass der Hund sicher ist und die Klimaanlage eingeschaltet ist. Diese Maßnahme soll verhindern, dass besorgte Menschen die Autoscheiben einschlagen, um das Tier zu retten, wie es in der Vergangenheit häufig vorgekommen ist.



Warum ist der Hundemodus wichtig?

Haustiere, insbesondere Hunde, sind anfällig für Hitzschlag, wenn sie bei hohen Temperaturen in einem Auto zurückgelassen werden. Selbst bei moderaten Außentemperaturen kann die Hitze im Fahrzeuginneren rasch auf lebensgefährliche Werte ansteigen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu tragischen Vorfällen, bei denen Hunde aufgrund von Überhitzung im Auto starben. Der Hundemodus soll genau dieses Problem lösen, indem er eine konstante Temperatur im Fahrzeug aufrechterhält.

Welche Autos bieten einen Hundemodus an?

Tesla war einer der ersten Hersteller, die diese Funktion integriert haben, doch inzwischen bieten auch andere Elektrofahrzeuge ähnliche Lösungen an. Modelle wie der Hyundai Kona und der Volvo XC90 T8 Hybrid bieten ebenfalls umfangreiche Ausstattungen, die Hundebesitzern ein sicheres Transporterlebnis ermöglichen, wie ein Online-Beitrag von Yarrah darlegt. Diese Fahrzeuge sind besonders für Tierhalter geeignet, da sie neben klimatischen Steuerungen auch Sicherheitsgitter und Trenngitter anbieten, die den Hund vom Fahrgastraum trennen und so die Sicherheit erhöhen.

ADAC-Test: Wie gut funktioniert der Hundemodus?

In einem aktuellen Test hat der ADAC die Wirksamkeit des Hundemodus überprüft, um festzustellen, ob die Technologie tatsächlich die nötige Sicherheit bietet. Der Test hat gezeigt, dass der Modus grundsätzlich funktioniert und in der Lage ist, die Temperatur im Innenraum des Fahrzeugs stabil zu halten, auch bei extremen Außentemperaturen. Besonders bei Modellen wie Tesla funktioniert die Klimatisierung effizient und zuverlässig, was den Hundemodus zu einer wertvollen Ergänzung für Tierhalter macht. Die Klimaanlage lief während des Tests kontinuierlich, ohne dass es zu Unterbrechungen kam, was ein entscheidender Punkt für die Sicherheit des Tieres ist.

Allerdings betont der ADAC, dass diese Funktion keine absolute Garantie für die Sicherheit des Hundes darstellt. Es ist immer ratsam, das Auto nur für kurze Zeit unbewacht zu lassen und regelmäßig zu überprüfen, ob der Hundemodus noch aktiviert ist. Ein weiterer kritischer Punkt, den der ADAC hervorhob, ist die potenzielle Abhängigkeit von der Fahrzeugbatterie. Sollte diese stark entladen sein, könnte der Hundemodus unerwartet abgeschaltet werden, was zu gefährlichen Situationen führen könnte.

D. Maier / Redaktion finanzen.net