Comeback zum Wochenstart

Rüstungstitel gehören seit Monaten zu den Anlegerlieblingen. Auch am Montag richtet sich der Blick der Investoren erneut auf die Entwicklung von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT.

• Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT am Montag wieder mit Kurszuwächsen

• NATO-Gipfel sorgt für anhaltende Zuversicht

• JPMorgan nennt zwei unterbewertete Rüstungstitel



Wer­bung Wer­bung

Noch am Freitag hatten die Aktien der in Deutschland notierten Rüstungstitel teils deutlich Federn lassen müssen: Im XETRA-Handel war es für Rheinmetall, RENK und für HENSOLDT kräftig abwärts gegangen.

Langfristig weiter Zuversicht

Doch die Gewinnmitnahmen setzen sich zu Beginn der neuen Woche nicht fort: Im XETRA-Handel gewinnt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,37 Prozent auf 1.775,00 Euro, während RENK-Titel 1,56 Prozent höher notieren bei 66,97 Euro und HENSOLDT-Aktien mit einem Aufschlag von 1,32 Prozent bei 95,85 Euro gehandelt werden.

Von den Unternehmen selbst gibt es dabei derzeit keine kursbewegenden Nachrichten zu vermelden, während Rheinmetall zuletzt in der vergangenen Woche einen Auftrag des niederländischen Verteidigungsministeriums verkündet hatte, gibt es auch von RENK und HENSDOLT zum Start der neuen Handelswoche keine Neuigkeiten.

Wer­bung Wer­bung

Die Beschlüsse des NATO-Gipfels in Den Haag dürften aber weiter für Zuversicht unter Rüstungsinvestoren sorgen. Die NATO-Mitgliedsstaaten hatten sich in diesem Rahmen darauf verständigt, spätestens ab 2035 jährlich mindestens fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung und Sicherheit bereitzustellen. Das hatte Rüstungstitel an der Börse kräftig angetrieben und dürfte angesichts voraussichtlich weiter voller Auftragsbücher auch in der kommenden Zeit für Kursgewinne bei Rheinmetall & Co. sorgen.

Analysten überzeugt

Davon zeigen sich auch Analysten überzeugt: So hat zuletzt JPMorgan das "Overweight"-Rating für die Rheinmetall-Aktie nach dem NATO-Gipfel bestätigt und der gesamten Branche weiterhin auf viele Jahre hinaus positive Aussichten bescheinigt. Analyst David H. Perry präferiert dabei weiterhin die wachstumsstarken deutschen Rüstungstitel Rheinmetall, HENSOLDT und RENK aber auch die seiner Ansicht nach unterbewerteten britischen Branchenkollegen Babcock und QinetiQ.



Redaktion finanzen.net