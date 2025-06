Kurskorrektur

Nach der jüngsten Rally geraten europäische Rüstungsaktien unter Druck. Analysten sehen vieles bereits im Kurs eingepreist - auch die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

• Rüstungsaktien schwächeln nach Rally - Gewinnmitnahmen dominieren

• Analysten sehen Aufwärtspotenzial vieler Werte als begrenzt

• RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co. unter Druck trotz positiver Branchennachrichten



Europäische Rüstungsaktien zeigen sich am Freitag deutlich schwächer. Nach der monatelangen Kursrally werden nun vielerorts Gewinne mitgenommen - trotz grundsätzlich positiver Branchenaussichten. Anleger reagieren zurückhaltend auf aktuelle Analysteneinschätzungen sowie die Meldung, dass die deutschen Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen sollen. Marktteilnehmer werten dies zunehmend als bereits eingepreist.

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. unter Druck

So fällt etwa die RENK-Aktie am Freitag im XETRA-Geschäft zeitweise um 3,39 Prozent zurück auf 80,99 Euro, nachdem die Analysten von BNP Paribas Exane das Papier des weltweit führenden Anbieters von hochspezialisierten Antriebs- und Steuerungssystemen für militärische und industrielle Anwendungen von "Neutral" auf "Underperform" herabgestuft haben. Das Kursziel wurde dabei jedoch von zuvor 46 Euro auf nun 72 Euro angehoben. Zugleich wurden die HENSOLDT-Titel Investing.com zufolge auf "Neutral" hochgestuft. Dennoch verliert die Aktie am Freitag zwischenzeitlich 1,89 Prozent auf 103,90 Euro. Auch Rheinmetall kann von einer Kurszielanhebung auf 2.300 Euro nicht profitieren und gibt zeitweise 1,70 Prozent auf 1.850,00 Euro ab.

Branchenweit zeigt sich ein ähnliches Bild: In Mailand verlieren Leonardo-Aktien zeitweise 1,47 Prozent auf 53,50 Euro, Thales-Titel geben in Paris um 2,20 Prozent nach auf 266,60 Euro und BAE Systems büßen in London 1,31 Prozent ein auf 19,56 Pfund. Daneben fallen auch die Aktien der norwegischen Kongsberg Gruppen in Oslo zwischenzeitlich um 3,67 Prozent zurück auf 368,90 Kronen.

Analysten verweisen auf das bereits ambitionierte Bewertungsniveau vieler Rüstungswerte. Zwar seien die Auftragsbücher gut gefüllt und politische Unterstützung gegeben, doch kurzfristig dürften Rückschläge und Konsolidierungen nicht überraschen.

