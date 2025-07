Militärausgaben

Drohnen- und eVTOL-Aktien erleben bereits seit einigen Wochen einen enormen Aufschwung. Dabei kann die Branche von steigenden Rüstungsausgaben sowie neuen Regulierungen profitieren.

• Drohnen- und eVTOL-Aktie profitieren von steigenden Militärausgaben

• Neue US-Regulierungen

Dronen- und eVTOL-Aktien im Aufschwung

Die Drohnenbranche erlebt 2025 einen deutlichen Aufschwung. Was einst militärischen oder privaten Anwendungen vorbehalten war, ist heute aus vielen Wirtschaftszweigen nicht mehr wegzudenken - etwa in der Verteidigung, Landwirtschaft, Logistik oder Infrastrukturinspektion, wie Schaeffers erklärt. Der weltweite Bedarf wächst rasant, was sich auch im Börsengeschehen widerspiegelt.

In China sind inzwischen über 2,2 Millionen Drohnen registriert, und das Land verfolgt ehrgeizige Pläne, seine sogenannte Tiefflugwirtschaft bis 2035 auf ein Volumen von rund 490 Milliarden US-Dollar auszubauen. Auch in den USA nimmt die Entwicklung Fahrt auf - begünstigt durch geopolitische Spannungen und politische Förderung.

Prognosen zufolge dürfte der globale Drohnenmarkt bis 2030 jährlich um durchschnittlich 14,3 Prozent wachsen, während der kommerzielle Bereich sogar mit über 20 Prozent jährlich bis 2032 zulegen soll. Unternehmen mit breiter Ausrichtung - also Militärtechnik, Industrienutzung und Softwareintegration - gelten dabei als besonders zukunftsfähig.

US-Regulierungen schaffen Auftrieb

Die starke Nachfrage speist sich laut Schaeffers aus mehreren Faktoren: Zum einen steigen die weltweiten Militärausgaben, bei denen Drohnen eine Schlüsselrolle einnehmen. Zum anderen wachse auch der kommerzielle Einsatz - etwa in der Agrarwirtschaft, bei Verkehrsüberwachung oder der Paketzustellung. Hinzu kommen technische Fortschritte wie KI, LiDAR und 5G, die Reichweite, Autonomie und Anwendungsvielfalt der Drohnen deutlich verbessern.

Regulatorisch erhalten US-Unternehmen zudem weiteren Rückenwind durch neue FAA-Richtlinien und Executive Orders, die den Einsatz auch im städtischen Raum erleichtern sollen.

Und auch für sogenannte eVTOL-Aktien geht es spürbar aufwärts. So ebnet die neue US-Verordnung den Weg für den kommerziellen Betrieb von eVTOLs - also elektrischen Senkrechtstartern für Personen- und Frachttransporte. Innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Regelungen legten die Aktien zahlreicher US-notierter Hersteller deutlich zu, was den Optimismus am Markt über die neue Ära der Luftmobilität unterstreicht, so DroneLife.

Aktien von Joby, DroneShield, AeroVironment und Volatus im Blick

Für die Papiere des US-amerikanischen Luftfahrtunternehmen Joby ging es im bisherigen Jahresverlauf um beeindruckende 122,36 Prozent nach oben. In den letzten drei Monaten liegt das Plus sogar bei 178,46 Prozent. Damit kostete das Papier zuletzt 18,10 US-Dollar (Schlusskurs vom 25. Juli 2025).

Laut Daten von TipRanks ergibt sich für den Anteilsschein eine moderate Kaufempfehlung. Insgesamt sechs Analysten bewerteten die Aktie mit drei Kaufempfehlungen, zwei Haltempfehlungen und einer Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich derweil auf 10,00 US-Dollar, was einem Abschlag von 44,75 Prozent vom letzten Kurs bedeutet.

Die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield erlebte in den vergangenen Wochen ein Auf und Ab. Insgesamt gewann das Papier seit Jahresbeginn in seiner Heimatbörse Australien bereits stolze 296,08 Prozent. In den vergangenen drei Monaten beläuft sich das Plus auf 151,45 Prozent. Der letzte Kurs lag damit bei 3,03 AUD.

Laut TipRanks gibt es für die DroneShield-Aktie jedoch nur zwei Halteempfehlungen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1,91 US-Dollar bedeutet dies eine potenzielle Veränderung von -3,29 Prozent zum letzten Kurs im US-amerikanischen OTC-Handel (1,975 US-Dollar).

Der US-Rüstungskonzern AeroVironment stellt unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) her. Die AeroVironment-Aktie stieg in diesem Jahr bereits um 77,32 Prozent an. Auch in den vergangenen drei Monaten konnte das Papier ein starkes Wachstum von 82,42 Prozent verzeichnen und kostete damit zuletzt 272,88 US-Dollar.

Den Daten von TipRanks zufolge ergibt sich für die AeroVironment-Aktie aus insgesamt neun Analysten-Ratings eine starke Kaufempfehlung (9x buy). Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 283,00 US-Dollar und entspricht einem möglichen Gewinn von 3,71 Prozent.

Für die Papiere des kanadischen Luftfahrtunternehmens Volatus Aerospace ging es im bisherigen Jahr um 300 Prozent aufwärts. Der Gewinn in den vergangenen drei Monaten liegt bei 286,67 Prozent. Zuletzt lag der Wert von einer Volatus-Aktie bei 0,58 CAD.

Insgesamt zeigt sich unter Analysten somit ein verhaltener Optimismus für Papiere der Branche. Wie es in der Zukunft jedoch tatsächlich für Drohnen- und eVTOL-Aktien weitergeht, bleibt abzuwarten.

