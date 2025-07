Explodierende Nachfrage

Der führende Anti-Drohnen-Spezialist DroneShield kündigt eine massive Expansion seiner Produktions- und Forschungskapazitäten an, um der explodierenden Nachfrage gerecht zu werden.

Günstige Marktbedingungen und die Zuversicht des Unternehmens auf weiteres Wachstum sorgen für anhaltende Begeisterung bei den DroneShield-Anlegern. Nachdem die Aktie bereits am Montag zweistellig zugelegt hatte, hielt die Euphorie auch am Dienstag an: Schlussendlich schloss an der Börse in Sydney 14,81 Prozent höher bei 3,72 Australische Dollar (AUD).

Mit einer Investition von 13 Millionen Australische Dollar (AUD) verdreifacht das Unternehmen seine Fertigungsflächen in Sydney und sichert sich gleichzeitig bedeutende Aufträge aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. In einem Markt, der aktuell auf über 10 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, positioniert sich der australische Verteidigungstechnologie-Anbieter strategisch für weiteres Wachstum.

Verdreifachung der Produktionskapazität: DroneShield reagiert auf Verteidigungsboom

Bereits am Montag, hatte DroneShield bekannt gegeben, dass das Unternehmen 13 Millionen AUD in die Erweiterung seiner Infrastruktur investiert. Der ambitionierte Plan umfasst eine neue, 3.000 m² große Produktionsstätte sowie die Erweiterung der bestehenden Forschungs- und Entwicklungsflächen um zusätzliche 2.500 m² am Hauptsitz in Sydney. Mit diesem Schritt verdreifacht sich die verfügbare Produktionsfläche, während die bisherigen Fertigungsbereiche zu zusätzlichen F&E-Laboren umfunktioniert werden.

CEO Oleg Vornik begründet die massive Expansion mit dem deutlich gestiegenen Bedarf an modernen Verteidigungstechnologien: "Die zunehmenden globalen Krisen und Konflikte haben zu verstärkten Investitionen unserer Verbündeten in Abwehrsysteme gegen Drohnen geführt", erklärte Vornik laut defenceconnect.com. Die Inbetriebnahme des neuen Werks ist für Dezember 2025 geplant.

Milliardenmarkt für Drohnenabwehr: DroneShield in Pole Position

DroneShield hat sich als weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Abwehrtechnologie gegen unbemannte Flugsysteme etabliert. Das Unternehmen ist als einziger Spezialist seiner Branche an der australischen Börse ASX notiert (Ticker: DRO) und entwickelt Technologien, die als sicher und nicht-destruktiv gelten. Die Lösungen richten sich gezielt gegen terroristische, staatliche oder kriminelle Drohnenbedrohungen.

Der Markt für Anti-Drohnen-Systeme wird aktuell auf über 10 Milliarden US-Dollar geschätzt und wächst rasant. Mit der Kapazitätserweiterung reagiert DroneShield auf diesen Boom und sichert sich einen Wettbewerbsvorteil in einem hart umkämpften Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial.

Großaufträge treiben Expansion und Wachstumskurs

Parallel zur Expansion verkündete DroneShield, dass bereits bedeutende Aufträge aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum gesichert wurden. Die hohe Auslastung wird vom Unternehmen als Hauptgrund für den massiven Ausbau der Kapazitäten in Sydney genannt. Mit den erweiterten Produktions- und Forschungsmöglichkeiten will DroneShield seine Marktposition weiter festigen und ausbauen.

Die strategische Investition von 13 Millionen AUD unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristigen Wachstumsaussichten und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Anti-Drohnen-Technologien. DroneShield positioniert sich damit als wichtiger Player im wachsenden Verteidigungssektor.

