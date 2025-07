DAX mit leichten Gewinnen -- Börsen in Asien uneinheitlich -- EU bereitet Liste für Vergeltungszölle vor -- NVIDIA darf Chips nach China verkaufen -- DocMorris, Daimler Truck, DroneShield im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit Gewinnen.

Der DAX stieg zunächst 0,25 Prozent fester bei 24.220,52 Punkten in den Handel ein und verteidigt die Gewinnzone im Verlauf weiter.

Auch der TecDAX startete höher - mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 3.902,55 Punkten. Auch Techtitel halten sich im Verlauf weiter in der Gewinnzone auf.Die Europäische Union hatte am Montag betont, dass sie Gegenmaßnahmen vorbereitet, sollte die ab Anfang August angedrohten US-Zölle tatsächlich in Kraft treten. Gleichzeitig setzt EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic weiterhin auf eine einvernehmliche Lösung durch Verhandlungen.

Am frühen Nachmittag richten sich die Blicke auf die US-Verbraucherpreise für den Juni.

