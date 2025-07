Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Aktie im Blick

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Richard Felton das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Erkenntnisse vom jüngsten Kapitalmarkttag des Dialysespezialisten sowie Währungsbewegungen an. Er rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel zudem nach vorne.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kam im XETRA-Handel um 13:18 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,24 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 34,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.665 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 7,7 Prozent nach oben.

