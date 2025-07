Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,11 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 45,11 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.853 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. 19,75 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 27,93 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,13 EUR an.

Am 06.05.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4,88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Aktienempfehlung Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

FMC-Aktie profitiert: Fitch bestätigt Fresenius Medical Care-Aktie mit "BBB-" - Ausblick stabil

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung