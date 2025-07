Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 45,51 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 45,51 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,27 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 10.449 Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 18,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,57 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,72 Mrd. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie profitiert: Fitch bestätigt Fresenius Medical Care-Aktie mit "BBB-" - Ausblick stabil

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren bedeutet