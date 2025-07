US-EU-Zolldeal im Blick: DAX freundlich erwaretet -- Asiens Börsen uneins -- NVIDIA-Aktie: Huawei stellt Konkurrenzsystem vor -- LVMH, Bayer im Fokus

Vereinbart wurde ein Basiszollsatz von fünfzehn Prozent auf die meisten EU-Exporte in die USA - darunter auch Autos, Halbleiter und Arzneimittel. Das Abkommen schafft zudem die Grundlage für mögliche weitere Zollsenkungen in der Zukunft.

Am Montag dürfte das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA für Erleichterung am deutschen Aktienmarkt sorgen. Nachdem bereits in den vergangenen Tagen auf eine Einigung spekuliert worden war, fällt nun ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor weg. Die Kurse sollen zulegen, und im DAX rückt das Rekordhoch von 24.639 Punkten wieder in den Fokus.

Nach einer soliden Woche zeigte sich der New Yorker Aktienmarkt auch am Freitag eher positiv gestimmt und ohne größere Schwächesignale. Negative Aussagen des Chipkonzerns Intel hatten den Technologie-Sektor nur geringfügig belastet. Unterstützung erhielt der Markt durch die Hoffnung auf eine einvernehmliche Lösung im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union.

Die Börsen in Fernost finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,98 Prozent auf 41.051,70 Punkte.

Der Shanghai Composite notiert unterdessen 0,13 Prozent höher bei 3.598,23 Zählern.

In Hongkong geht es ebenfalls aufwärts: Der Hang Seng steigt zwischenzeiltich um 0,61 Prozent auf 25.543,17 Zähler (MEZ: 08:00).

Die Grundsatzeinigung im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union hat an den asiatischen Börsen am Montag kaum für Auftrieb gesorgt - einige Indizes gaben sogar nach. Zwar kündigten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump einen Kompromiss an, bei dem die meisten EU-Exporte in die USA künftig mit fünfzehn Prozent Zoll belegt werden sollen. Doch die Märkte reagierten zurückhaltend.

Ein wesentlicher Grund: Das Abkommen ist bislang nicht schriftlich fixiert. Laut ING-Ökonom Carsten Brzeski fehlt es an konkreten Details, was viele Marktteilnehmer skeptisch stimmt, so Dow Jones Newswires. Zudem hatten Investoren bereits nach dem jüngsten Deal zwischen den USA und Japan mit einer Einigung gerechnet - die Erwartungen waren also größtenteils bereits im Kursgeschehen eingepreist.

Zusätzlichen Druck auf die asiatischen Märkte übte der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha aus, den Analysten der CIMB-Bank als wachstumshemmend für die Region einstufen. Aktien mit starkem Europa-Bezug konnten zwar zulegen, insgesamt zeigt sich aber: Die lokalen Märkte richten ihren Fokus zunehmend auf regionale Entwicklungen.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken