Zurückhaltung vor Zoll-Ultimatum: DAX stabil -- Asiens Börsen freundlich -- Rheinmetall schafft neue Jobs -- Ryanair verdoppelt Quartalsgewinn -- Merck, Opendoor, Novo Nordisk, Volatus, Gold im Fokus

An der Wall Street hatten der S&P 500 und die NASDAQ-Indizes am Freitag erneut Rekordstände erzielt, konnten diese zum Handelsende jedoch nicht ganz behaupten. Der Dow Jones Industrial drehte sogar deutlicher ins Minus.

Nach einem schwachen Wochenausklang gibt es für den DAX am Montag zunächst keine allzu große Veränderung. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex im frühen Handel noch knapp die Marke von 24.500 Punkten erreicht - der jüngste Rekordstand bei 24.639 Punkten schien in Reichweite. Doch im weiteren Verlauf setzten Gewinnmitnahmen ein, die sich nun zum Wochenbeginn noch etwas fortzusetzen scheinen.

Der DAX hat das Geschäft am Montag marginale 0,08 Prozent höher bei 24.309,39 Punkten aufgenommen. Auch weiterhin bewegt er sich auf diesem Niveau. Unterdessen hält sich der TecDAX leicht oberhalb der Nulllinie. Er war zuvor mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 3.945,20 Zählern in den Tag gestartet.

Zum Wochenauftakt ist es zu einem verhaltenen Start an den Börsen gekommen. Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die Handelsgespräche zwischen der EU und den USA. Zwar überwiegt derzeit noch die Zuversicht, dass vor dem 1. August ein Kompromiss erzielt werden kann. Für Verunsicherung sorgen jedoch Berichte, wonach US-Präsident Donald Trump angeblich Importzölle von 15 bis 20 Prozent auf europäische Waren fordert. Gleichzeitig mehren sich Hinweise auf mögliche europäische Gegenmaßnahmen - diese könnten über einfache Handelsbeschränkungen hinausgehen. "Bisher ist das nur taktisches Geplänkel und wird vom Markt noch nicht wirklich ernstgenommen", so ein Händler. Angesichts der sehr hohen Aktienbewertungen werde man aber noch vorsichtiger. Die Berichtssaison werde der wichtigste Indikator zur Rechtfertigung der Bewertungen sein, heißt es weiter.

In den Fokus der Anleger war die laufende Quartalsberichtssaison gerückt. Die neuen Quartalsberichte, wie von Netflix , überzeugten die Anleger nicht. Derweil interessierten Konjunkturdaten einmal mehr nur am Rande.

Die Börsen in Fernost verbuchten zum Wochenauftakt Zuwächse.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 am Freitag zuletzt mit einem Verlust von 0,21 Prozent bei 39.819,11 Punkten. Am heutigen Montag ruht der Handel dort feiertagsbedingt.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite am Montag schlussendlich um 0,72 Prozent auf 3.559,79 Zähler.

Der Hang Seng zeigte sich in Hongkong unterdessen 0,68 Prozent stärker bei 24.994,14 Punkten.

Zwar ging es in Asien zu Wochenbeginn nach oben, dennoch bleibt die Handelsstimmung insgesamt verhalten. Für wenig Impulse sorgte die jüngste Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank: Die People's Bank of China (PBoC) beließ die Leitzinsen wie erwartet unverändert - ein Schritt, der nach der Zinssenkung im Mai bereits weitgehend eingepreist war. Damals hatte die Notenbank den einjährigen und den fünfjährigen Loan Prime Rate (LPR) um jeweils 10 Basispunkte gesenkt, um den wirtschaftlichen Folgen des Handelsstreits mit den USA entgegenzuwirken. Aktuell verharrt der einjährige LPR bei 3,0 Prozent, der fünfjährige bei 3,5 Prozent.

Kurzfristig ist laut Einschätzung von Goldman Sachs nicht mit umfassenden Konjunkturmaßnahmen zu rechnen. Zwar wird bis Ende Juli ein Treffen des Politbüros erwartet, bei dem die wirtschaftspolitische Ausrichtung für das zweite Halbjahr beraten werden soll, doch sehen die Analysten keinen akuten Handlungsdruck. Das Bruttoinlandsprodukt sei im ersten Halbjahr stärker gewachsen als das Regierungsziel von "rund 5 Prozent", schreiben die Ökonomen in einem aktuellen Kommentar. Peking dürfte daher vor allem an seiner Linie festhalten, die Binnenkonjunktur zu stärken und gezielt den Export, den Arbeitsmarkt sowie den angeschlagenen Immobiliensektor zu stabilisieren.

In Japan ruhte der Handel zum Wochenstart aufgrund eines Feiertags. Die Märkte können daher erst am Dienstag auf das Ergebnis der Oberhauswahl reagieren. Die Regierungskoalition unter Premierminister Shigeru Ishiba hat ihre Mehrheit verloren - ein Ergebnis, das nach Ansicht von Goldman Sachs auf eine expansivere Fiskalpolitik hindeuten könnte. "Da die Koalition nun weder im Ober- noch im Unterhaus über eine Mehrheit verfügt, wird die Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien bei der Gesetzgebung zunehmend an Bedeutung gewinnen", so die Analysten.

