Asiens Börsen wenig bewegt -- Gerresheimer bricht Gespräche über mögliches Übernahmeangebot ab -- ABB bekräftigt Ausblick für 2025

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch lustlos, nachdem er in den letzten Tagen zunehmend von seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch zurückgefallen war.

So eröffnete der DAX etwas schwächer und gab auch anschließend nach. Dabei war er vorübergehend sogar unter der runden Marke von 24.000 Punkten gefallen, die er am Montag mit Mühe gehalten hatte. Nachdem er zeitweise wieder ins Plus drehen konnte, fiel er letztlich erneut an 0,21 Prozent auf 24.009,38 Stellen zurück.

Der TecDAX stieg anfänglich minimal, gab im weiteren Verlauf jedoch nach. Zum Handelsschluss schaffte er es auf ein Plus von 0,06 Prozent bei 3.905,19 Punkten.

"Inflation durch Zölle wird in den USA plötzlich ein Thema, und diese späte Erkenntnis hinterlässt Spuren in den Aktienkursen", schrieb Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der DAX sei "angeschlagen", zumal nicht klar sei, welchen Effekt die immer noch laufenden Verhandlungen mit den USA im Handelskonflikt haben werden.

Zusätzlich belasteten die US-Inflationsdaten sowie weitere Schwächesignale aus der Chemie- und der Autobranche.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken