Im Abwärtssog

Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete 67,88 US-Dollar. Das waren 83 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August fiel um 84 Cent auf 65,65 Dollar.

In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet deutlich gefallen. Die Rohölvorräte sanken laut Energieministerium um 3,9 Millionen auf 422,2 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 0,5 Millionen gerechnet. Die Ölpreise gaben trotzdem nach. Schließlich sind die Bestände an Benzin und Destillaten deutlich gestiegen.

Die Ölpreise knüpften so an die Verluste der Vortage an. So hatte der Brentpreis zum Wochenstart noch über 71 Dollar gekostet.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)