Asiens Börsen uneinheitlich -- Fuchs und Renault mit Gewinnwarnungen -- NEL ASA weitet Verluste aus -- Rio Tinto im Fokus

Der DAX stieg zunächst fester in den Handel ein und verteidigte die Gewinnzone im Verlauf weiter. Am Nachmittag fiel er jedoch ins Minus zurück, wo er den Tag letztlich 0,42 Prozent schwächer bei 24.060,29 Punkten beendete. Auch der TecDAX startete höher. Techtitel hielten sich im Verlauf weiter in der Gewinnzone auf - wenn auch nur knapp. So schloss der TecDAX 0,16 Prozent höher bei 3.905,16 Zählern.

An den Aktienmärkten Europas ging es am Dienstag leicht nach unten.

Der Wall Street-Handel notierte uneins.

Der Dow Jones startete quasi unverändert und gab anschließend deutlich nach. Letztlich schloss er 0,98 Prozent tiefer bei 44.023,29 Punkten.

Daneben gab der Techwerteindex NASDAQ Composite den größten teil seines Anfangsgewinns wieder ab und ging nur mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 20.677,80 Zählern in den Feierabend.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 markierten neue Rekorde.

Die jüngsten Preisdaten sorgten zunächst kaum für Bewegung an den Märkten. Zwar stieg die Inflation in den USA im Juni unerwartet deutlich an, doch die Kerninflationsrate - bereinigt um die volatilen Preise für Energie und Lebensmittel - entsprach mit 2,9 Prozent den Erwartungen. Entsprechend gelassen reagierten auch viele Analysten.

"Obgleich die Unternehmer in Umfragen angeben, die Last der Erhöhung der US-Einfuhrzölle auf die Verbraucher weiter zu wälzen, fehlt in der aktuellen Inflationsstatistik wieder einmal jegliche Spur davon", erklärte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, laut der Deutschen Presse-Agentur. Aus seiner Sicht dürfte der politische Druck auf die US-Notenbank, ihre Zinspolitik zu lockern, insbesondere aus dem Weißen Haus weiter zunehmen. Unterdessen gb es Bewegung im Tech-Sektor: Nach monatelangen Beschränkungen darf der US-Konzern NVIDIA seine für den chinesischen Markt entwickelten KI-Chips wieder in die Volksrepublik liefern. "Die US-Regierung hat uns die Erlaubnis erteilt, Anträge für Ausfuhrlizenzen des H20-Chips zu stellen", sagte NVIDIA-Chef Jensen Huang gegenüber chinesischen Medien. Auch Konkurrent AMD plant, seine MI308-Chips nach China zu exportieren, nachdem ebenfalls grünes Licht aus Washington kam.

