Mit Kryptos Häuser kaufen

Binance-Gründer Changpeng Zhao ist optimistisch, dass der Besitz von Bitcoin & Co. bald zum neuen amerikanischen Traum werden könnte. Das steckt dahinter.

• US-Hypothekenunternehmen sollen künftig auch den Besitz von Kryptowährungen bei der Kreditvergabe berücksichtigen

• Binance-Gründer begrüßt den Schritt

• Bitcoin-Besitz könnte neuer amerikanischer Traum werden

In den USA kam es vor Kurzem zu einer Entwicklung bei den beiden US-Hypothekenriesen Fannie Mae und Freddie Mac. So hat der Leiter der Federal Housing Finance Agency, einer US-Behörde zur Finanzierung von Wohnimmobilien, die beiden Konzerne unlängst angewiesen, künftig auch Kryptowährungen bei der Vergabe von Hypotheken zu berücksichtigen. So könnten die Kryptowährungen im Besitz eines Hauskäufers bei den Kriterien Beachtung finden, die darüber entscheiden, ob man eine Hypothek von einer Bank bekommen kann.

"Fannie Mae und Freddie Mac (die Unternehmen) nehmen im US-System zur Finanzierung von Häusern eine bedeutende Rolle ein, indem sie den Sekundärmarkt für Wohnimmobilienhypotheken mit Stabilität und Liquidität versorgen, durch vorsichtig gewählte Standards, um sicherzustellen, dass der Besitz eines Hauses nachhaltig und langfristig ist", heißt es in dem Schreiben, dass der Leiter William J. Pulte in einem X-Beitrag veröffentlichte.

After significant studying, and in keeping with President Trump’s vision to make the United States the crypto capital of the world, today I ordered the Great Fannie Mae and Freddie Mac to prepare their businesses to count cryptocurrency as an asset for a mortgage.



SO ORDERED pic.twitter.com/Tg9ReJQXC3 - Pulte (@pulte) June 25, 2025

Weiterhin heißt es darin, dass "Kryptowährungen als aufstrebende Assetklasse eine Möglichkeit bieten, außerhalb von Aktien- und Anleihemärkten Wohlstand zu schaffen". In der Vergangenheit seien Digitalwährungen allerdings nicht von solchen Hypothekarunternehmen bei der Bewertung eines möglichen Hauskäufers berücksichtig worden, ohne dass deren Wert vor dem Kreditabschluss in US-Dollar umgetauscht worden wäre. Nun sollen Kryptowährungen jedoch als Rücklagen bei der Risikobewertung von Einfamilienhauskrediten gewertet werden.

Um dies zu erreichen, wies Pulte die Hypothekenriesen dazu an, Vorschläge vorzulegen, wie dies in Zukunft ermöglicht werden kann.

Noch werden Kryptowährungen kaum für Häuserkäufe verwendet, schreibt die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf Daten des Makler-Verbands National Association of Realtors. Hier hätte lediglich ein Prozent der befragten Personen, die zwischen Juli 2023 und Juni 2024 ein Haus gekauft haben, eine Anzahlung durch Erlöse aus dem Verkauf von Kryptowährungen getätigt.

Binance-Gründer Changpeng Zhao zeigt sich sehr erfreut über diese jüngste Entwicklung bei der Adoption von Kryptowährungen. So schreibt er in einem X-Betrag mit Verweis auf die neue Direktive: "Das ist toll zu sehen, dass BTC als Assets für Hypotheken gelten!" Er geht noch weiter und meint: "Der aktuelle amerikanische Traum ist es, ein Haus zu besitzen. Der zukünftige amerikanische Traum wird dahin bestehen, 0,1 BTC zu besitzen, was mehr als der Wert eines Hauses in den USA sein wird".

This is great to see, BTC count as assets for mortgage!



The current American Dream is to own a home.



The future American Dream will be to own 0.1 BTC, which will be more than the value of a house in the US. https://t.co/xv7NZdRmA8 - CZ ?? BNB (@cz_binance) June 26, 2025

Allerdings müsste der Bitcoin-Preis nach der Rechnung des Binance-Gründers noch kräftig steigen, damit nur ein Zehntel davon reicht, um sich eine Wohnimmobilien leisten zu können. Bei der Plattform CoinMarketCap zeigte sich der BTC zuletzt bei rund 116.380 US-Dollar (Stand ist der 9. Juli 2025).

Für Pulte ist die Anweisung der jüngste Schritt, um die Vision des US-Präsidenten Donald Trump wahrzumachen, die Vereinigten Staaten zur Krypto-Hauptstadt der Welt zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob dies gelingen wird.

