Börsenstar

Die Aktie von Volatus Aerospace ist hochvolatil. Dennoch scheinen Anleger das Risiko nicht überzubewerten.

• Trotz Rücksetzer bleibt die Volatus-Aktie seit Jahresbeginn ein Börsenstar

• Ein NATO-Drohnenauftrag hat für massive Kursfantasie gesorgt

• Analyst sieht Aufwärtspotenzial



Dass die Aktie von Volatus Aerospace am Freitag an der kanadischen Börse 28,41 Prozent auf 0,63 US-Dollar eingebrochen ist, fällt eigentlich nur für kurzfristige Anleger ins Gewicht: Seit Jahresstart haben Investoren nämlich weiterhin ein Plus von 334,48 Prozent im Depot - allein im letzten Monat ging es für den Anteilsschein an der Börse um mehr als 207 Prozent nach oben.

NATO-Deal katapultiert Volatus zum Höhenflug

Auslöser der Kursrally war ein bedeutender NATO-Drohnenauftrag, der neue Kursfantasie bei der Volatus Aerospace-Aktie entfacht hatte. Die strategische Bedeutung des jüngsten Auftrags geht weit über den eigentlichen Auftragswert hinaus. Die erfolgreiche Lieferung von Aufklärungsdrohnen im Millionenwert an einen NATO-Partner dient als wichtige Referenz und beweist, dass Volatus Aerospace die strengen Anforderungen der Verteidigungsindustrie erfüllen kann. Diese Qualifikation könnte entscheidend sein, um bei kommenden Ausschreibungen zum Zuge zu kommen.

Analyst mit positiver Aktienbewertung

Rob Goff vom Analystenhaus Cantech Letter bestätigte am 8. Juli seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel deutlich an. "Der Deal stärkt die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei zukünftigen Ausschreibungen für größere Aufklärungs- und Überwachungsaufträge", betont der Analyst in seiner Einschätzung. Besonders vielversprechend: Volatus steht bereits bei mehreren kurzfristigen Ausschreibungen in der engeren Auswahl.

Die Finanzprognosen für Volatus Aerospace wurden dramatisch nach oben korrigiert. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Goff mit einem EBITDA von 3,9 Millionen CAD bei einem Umsatz von 45,3 Millionen CAD. Noch beeindruckender sind die Erwartungen für 2026: Hier soll das EBITDA auf 10,7 Millionen CAD explodieren - ein Wachstum von 174 Prozent - während der Umsatz auf 67,5 Millionen CAD steigen soll.

Diese optimistischen Prognosen basieren nicht allein auf dem NATO-Auftrag. Auch die "verbesserte Transparenz bei der Umstellung der ISR-Pipeline" und eine insgesamt positive operative Entwicklung tragen zur positiven Einschätzung bei. Für Anleger bedeutet dies, dass das Unternehmen möglicherweise am Beginn einer signifikanten Wachstumsphase steht.

Aktie konsolidiert nach Rally - perfekter Einstiegszeitpunkt?

Nach einer beeindruckenden Kursrally der vergangenen Wochen befindet sich die Volatus-Aktie aktuell in einer Konsolidierungsphase. Diese Verschnaufpause könnte für Anleger eine Gelegenheit darstellen, vor dem möglichen nächsten Kursanstieg einzusteigen.

Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Aktie trotz der jüngsten Erfolge noch immer als Penny Stock gehandelt wird. Dies deutet auf erhebliches Aufwärtspotenzial hin, sollten die prognostizierten Wachstumsraten tatsächlich erreicht werden.

