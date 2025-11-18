DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.374 -1,5%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1575 -0,1%Öl64,11 +0,1%Gold4.061 +0,4%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace wird am Nachmittag ausgebremst

18.11.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 0,318 EUR abwärts.

Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:05 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 0,318 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,312 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,328 EUR. Bisher wurden heute 368.851 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,692 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,076 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,101 Prozent.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

Redaktion finanzen.net

