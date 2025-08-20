DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,2%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.819 -0,2%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,19 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Bilanz vorgelegt

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

21.08.25 07:57 Uhr
Volatus Aerospace-Aktie: Umsatzboom und Verlustminimierung | finanzen.net

Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,40 EUR 0,04 EUR 10,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Volatus Aerospace legt Zahlen zum zweiten Quartal 2025 vor
• Umsatzsteigerung und Verringerung von Verlust
• Verteidigungsboom sorgt für starkes Wachstum

Der kanadische Luft- und Raumfahrtspezialist Volatus Aerospace hat am Mittwoch nachbörslich über die Quartalsergebnisse des zweiten Jahresviertels 2025 informiert. Wie der Anbieter von Luftfahrtlösungen schreibt, sei Q2 "erneut von starkem Wachstum und operativen Fortschritten geprägt, was auf die robuste Nachfrage im Verteidigungsbereich, die Ausweitung kommerzieller Programme und eine disziplinierte Umsetzung zurückzuführen ist".

Mehr Umsatz, weniger Verluste

So stieg der Umsatz von 49 Prozent von 7,122 Millionen CAD im Vorjahr auf nun mehr 10,587 Millionen CAD an. Daneben schaffte es Volatus, seine Verluste einzugrenzen. Während im Vorjahresquartal noch ein bereinigtes EBITDA von -1,852 Millionen CAD in den Büchern stand, schrumpfte es nun auf ein Minus von 276.259 CAD zusammen.

Die Kanadier hoben in der Bilanz besonders den Anstieg des Ausrüstungsumsatzes hervor, der im Vergleich zum Vorjahresquartal 114 Prozent anzog. Auch die Erlöse aus dem Bereich Dienstleistungen wurden um 16 Prozent verbessert.

Verbesserte Liquidität

Gleichzeitig konnte Volatus im zweiten Quartal seine Liquidität verbessern, gestützt durch eine "Kapitalzuführung, die Umgliederung bestimmter Verbindlichkeiten in langfristige Verbindlichkeiten nach Einhaltung der Vertragsbedingungen und die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital". So liege der Cash-Bestand nach den Finanzierungsmaßnahmen nun bei circa 20 Millionen CAD.

Wachstum im Bereich Ausrüstung und Dienstleistungen

Der Volatus Aerospace-CEO kam in der Pressemitteilung zur Bilanzvorlage ebenso zu Wort: "Das zweite Quartal wurde durch das Wachstum im Bereich Ausrüstung und Dienstleistungen angetrieben, unterstützt durch eine starke Nachfrage im Verteidigungsbereich und erweiterte Betriebsgenehmigungen. […] Wir haben unsere Liquidität gestärkt, unsere operative Hebelwirkung verbessert und das Quartal mit einem positiven Betriebskapital abgeschlossen. Mit Blick auf den Rest des Jahres konzentrieren wir uns weiterhin auf die disziplinierte Umsetzung für Unternehmens- und Regierungskunden und auf stetige Fortschritte in Richtung Rentabilität".

In seinem Ausblick geht das Unternehmen davon aus, auch weiterhin von dem sich verändernden geopolitischen Umfeld profitieren zu können, insbesondere von dem Engagement Kanadas für höhere Verteidigungsausgaben.

Die Volatus Aerospace-Aktie im Blick

Die Volatus-Aktie hatte noch keine Chance, auf die Zahlenvorlage zu reagieren. Sie schnellte in Toronto am Mittwoch dennoch letztlich 17,59 Prozent auf 0,64 CAD nach oben. Im außerbörslichen gettex-Handel steigt die Volatus-Aktie am Donnerstag stellenweise 8,11 Prozent auf 0,40 Euro.

Redaktion finanzen.net

