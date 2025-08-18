DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,18 +4,4%Dow44.980 +0,1%Nas21.161 -0,7%Bitcoin97.552 +0,7%Euro1,1660 +0,1%Öl67,02 +1,6%Gold3.348 +1,0%
Wall Street schwächelt -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
Auf Kurs

Bayer-Aktie minimal leichter: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil

20.08.25 20:40 Uhr
Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt.

Der Ausblick ist stabil. Fitch lobt auf der einen Seite die starke Marktposition, die Größenvorteile und die Diversifikation in den drei Life-Science-Sektoren. Auf der anderen Seite moniert die Agentur die hohen Schulden, die Rechtsrisiken und den temporär niedrigen Cashflow, welcher trotz der niedrigeren Dividendenzahlungen unter den niedrigeren EBITDA-Margen, hohen Restrukturierungskosten und Rechtskosten leide.

Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.

Via Tradegate zeigen sich die Papiere nachbörslich zeitweise minimale 0,14 Prozent im Minus bei 27,92 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock

