DAX 25.011 -1,1%ESt50 5.940 -1,5%MSCI World 4.508 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.015 -0,8%Euro 1,1628 +0,4%Öl 63,71 -0,8%Gold 4.670 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Buy von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie Buy von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
44,23 EUR +0,16 EUR +0,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

12:51 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
44,23 EUR 0,16 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg, die Glyphosat-Akte endlich zu schließen, schrieb James Quigley in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Thema belaste die Aktien seit 2018. Quigley erinnerte daran, dass er vor der im Dezember dann erfolgten Empfehlung des Generalanwalts für die Prüfung durch den Supreme Court für diesen Fall ein Erholungspotenzial von bis zu 25 Prozent avisiert hatte. Die Aktien sind inzwischen deutlich darüber hinausgeschossen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,51 €		 Abst. Kursziel*:
-4,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,90%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

12:51 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Bayer Neutral UBS AG
08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Bayer Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Grundsatzurteil voraus Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Risk-Off nach Trumps Zolldrohung - Bayer sehr fest
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Bayer-Aktie
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 19.01.26
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Mittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Montagmittag nach
finanzen.net Bayer Aktie News: Hausse bei Bayer am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Bayer sehr stark - Oberster Gerichtshof prüft Glyphosat-Fall
Zacks Bayer Stock Jumps on Nubeqa Outlook, Presents Pharma Strategy
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen