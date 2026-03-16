NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Jahr 2025 sei bei dem Sportwagenbauer von Sondereffekten und einem Absatzrückgang geprägt gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sondereinflüsse ausgegrenzt, impliziere die Prognose für 2026 nun einen Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit). Dies überrasche wohl einige Anleger, die auf eine Trendwende gehofft hätten. Der Fokus richte sich nun auf eine Erholung im Jahr 2027, für die aber wohl erst Beweise notwendig seien./rob/tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
37,15 €
|Abst. Kursziel*:
4,98%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
37,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|20:46
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
