Porsche vz. Aktie

37,05 EUR +0,08 EUR +0,22 %
Marktkap. 32,77 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

20:46 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,05 EUR 0,08 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Jahr 2025 sei bei dem Sportwagenbauer von Sondereffekten und einem Absatzrückgang geprägt gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sondereinflüsse ausgegrenzt, impliziere die Prognose für 2026 nun einen Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit). Dies überrasche wohl einige Anleger, die auf eine Trendwende gehofft hätten. Der Fokus richte sich nun auf eine Erholung im Jahr 2027, für die aber wohl erst Beweise notwendig seien./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
37,15 €		 Abst. Kursziel*:
4,98%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
37,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

20:46 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.03.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
12.03.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 Porsche vz. Hold Warburg Research
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

