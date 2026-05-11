DAX 24.165 -0,8%ESt50 5.848 -0,8%MSCI World 4.758 -0,2%Top 10 Crypto 10,30 -0,3%Nas 26.274 +0,1%Bitcoin 68.787 -0,9%Euro 1,1748 -0,3%Öl 107,1 +2,4%Gold 4.697 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
BuzzFeed-Aktie explodiert: Byron Allen übernimmt und macht den Pennystock zur Rettungswette BuzzFeed-Aktie explodiert: Byron Allen übernimmt und macht den Pennystock zur Rettungswette
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
27,72 EUR +1,92 EUR +7,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,25 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

UBS AG

Carl Zeiss Meditec Neutral

11:31 Uhr
Carl Zeiss Meditec Neutral
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
27,72 EUR 1,92 EUR 7,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Doyle am Dienstagmorgen. Er lobte zudem die bahnbrechenden Einsparmaßnahmen, die mittelfristig für Fantasie sorgen dürften./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Neutral

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,62 €		 Abst. Kursziel*:
-2,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
27,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,81%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

11:31 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
11:06 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
10:21 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
09:56 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Dow Jones Sparprogramm beschlossen Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt: Schwaches Halbjahr und bis zu 1.000 Stellen von Abbau betroffen Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt: Schwaches Halbjahr und bis zu 1.000 Stellen von Abbau betroffen
dpa-afx ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec: 1000 Stellen weltweit auf dem Prüfstand
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX startet mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Dienstagvormittag
dpa-afx Carl Zeiss Meditec will Kosten senken - Bis zu 1000 Stellen weltweit betroffen
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec mit rückläufigem Ergebnis im ersten Halbjahr 2025/26 – umfassendes Maßnahmenpaket geplant
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag freundlich
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec reports lower earnings in the first half of 2025/26 – Comprehensive package of measures planned
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
RSS Feed
Carl Zeiss Meditec AG zu myNews hinzufügen