UBS AG

Carl Zeiss Meditec Neutral

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Doyle am Dienstagmorgen. Er lobte zudem die bahnbrechenden Einsparmaßnahmen, die mittelfristig für Fantasie sorgen dürften./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec