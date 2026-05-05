Symrise Aktie
Marktkap. 10,24 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach der Vorlage von Quartalszahlen von 107 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresauftakt des Aromen- und Duftstoffherstellers sei nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen, schrieb Thomas Maul am Dienstag. Die im Vergleich zu Konkurrent Givaudan historisch günstige Bewertung biete ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Kaufen
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
73,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
73,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|18:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|18:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|18:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital