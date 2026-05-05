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DZ BANK

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18:06 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach der Vorlage von Quartalszahlen von 107 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresauftakt des Aromen- und Duftstoffherstellers sei nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen, schrieb Thomas Maul am Dienstag. Die im Vergleich zu Konkurrent Givaudan historisch günstige Bewertung biete ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise Kaufen

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
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87,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18:06 Symrise Kaufen DZ BANK
11:06 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Symrise Buy UBS AG
30.04.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Symrise Buy UBS AG
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