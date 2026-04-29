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Symbol SYIEF

Deutsche Bank AG

Symrise Buy

13:31 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,26%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:31 Symrise Buy Deutsche Bank AG
12:26 Symrise Buy UBS AG
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