Deutsche Bank AG

Symrise Buy

13:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise