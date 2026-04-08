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Symbol SYIEF

Deutsche Bank AG

Symrise Buy

10:21 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet im ersten Quartal mit einem um 2 Prozent gesunkenen organischen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, womit sie einen etwas stärkeren Rückgang erwartet als der Markt. Dies geht aus ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick hervor./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,94 €		 Abst. Kursziel*:
13,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,04%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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