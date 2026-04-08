Symrise Aktie
Marktkap. 10,15 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet im ersten Quartal mit einem um 2 Prozent gesunkenen organischen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, womit sie einen etwas stärkeren Rückgang erwartet als der Markt. Dies geht aus ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick hervor./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,94 €
|Abst. Kursziel*:
13,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,04%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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