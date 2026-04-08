Deutsche Bank AG

Symrise Buy

10:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet im ersten Quartal mit einem um 2 Prozent gesunkenen organischen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, womit sie einen etwas stärkeren Rückgang erwartet als der Markt. Dies geht aus ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick hervor./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise