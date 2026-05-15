Barclays Capital

Symrise Equal Weight

12:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise auf "Equal Weight" belassen. Symrise habe im ersten Quartal mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane am Montag mit Blick auf die Branche. Unter den Herstellern von Duft- und Aromastoffen habe Symrise aber im zweiten Halbjahr am meisten zu schultern, um die Jahresziele zu realisieren, sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise