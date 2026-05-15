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Barclays Capital

Symrise Equal Weight

12:56 Uhr
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
73,56 EUR 0,02 EUR 0,03%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise auf "Equal Weight" belassen. Symrise habe im ersten Quartal mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane am Montag mit Blick auf die Branche. Unter den Herstellern von Duft- und Aromastoffen habe Symrise aber im zweiten Halbjahr am meisten zu schultern, um die Jahresziele zu realisieren, sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
73,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
73,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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