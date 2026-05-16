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DZ BANK

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12:51 Uhr
Talanx Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Talanx von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe ein starkes Ergebnis für das erste Quartal erzielt, schrieb Thorsten Wenzel am Montag in einer Nachbetrachtung. Der Ausblick sei trotz Preisdrucks konservativ. Den fairen Wert habe man aufgrund des Dividendenabschlags angepasst./rob/ajx/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Kaufen

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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106,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
106,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

12:51 Talanx Kaufen DZ BANK
14.05.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-Adhoc: Talanx achieves quarterly result of EUR 774 million
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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