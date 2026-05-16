DZ BANK

Talanx Kaufen

12:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Talanx von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe ein starkes Ergebnis für das erste Quartal erzielt, schrieb Thorsten Wenzel am Montag in einer Nachbetrachtung. Der Ausblick sei trotz Preisdrucks konservativ. Den fairen Wert habe man aufgrund des Dividendenabschlags angepasst./rob/ajx/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx