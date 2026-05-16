Talanx Aktie
Marktkap. 27,24 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Talanx von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe ein starkes Ergebnis für das erste Quartal erzielt, schrieb Thorsten Wenzel am Montag in einer Nachbetrachtung. Der Ausblick sei trotz Preisdrucks konservativ. Den fairen Wert habe man aufgrund des Dividendenabschlags angepasst./rob/ajx/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Kaufen
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
106,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
106,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
134,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Talanx AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:51
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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