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WKN A0Z2ZZ

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Symbol FRTAF

Deutsche Bank AG

freenet Buy

10:16 Uhr
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33,60 auf 33,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Signifikant gestiegenen Umsätzen stehe eine gesunkene Profitabilität gegenüber, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen des Mobilfunk- und TV-Anbieters./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,84 €		 Abst. Kursziel*:
27,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,53%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16.04.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
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