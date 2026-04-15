freenet Aktie
Marktkap. 3,19 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard gab seinen Schätzungen für Freenet vor dem Quartalsbericht noch einen Feinschliff. An seinen Einschätzungen änderte sich nichts./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Equal Weight
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
27,12 €
|Abst. Kursziel*:
10,62%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
27,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,77%
|
Analyst Name:
Mathieu Robilliard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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