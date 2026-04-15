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Barclays Capital

freenet Equal Weight

08:41 Uhr
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard gab seinen Schätzungen für Freenet vor dem Quartalsbericht noch einen Feinschliff. An seinen Einschätzungen änderte sich nichts./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Equal Weight

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
27,12 €		 Abst. Kursziel*:
10,62%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
27,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,77%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

08:41 freenet Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
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