Barclays Capital

freenet Equal Weight

08:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard gab seinen Schätzungen für Freenet vor dem Quartalsbericht noch einen Feinschliff. An seinen Einschätzungen änderte sich nichts./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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