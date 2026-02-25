freenet Aktie
Marktkap. 3,65 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Sell" belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Mittwochabend. Der Ausblick des Telekomanbieters auf das laufende Jahr sei schwach, belastet vom Mobilfunkgeschäft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: freenet Sell
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
30,60 €
|Abst. Kursziel*:
-6,86%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
28,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,18%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
